Il mese delle donne. Ricordando Eleonora

Insieme per un mese con l’obiettivo di ricordare Eleonora Guidi, tragicamente scomparsa poche settimane fa, e celebrare la figura femminile attraverso una serie di eventi. Motivi per i quali i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina si sono uniti sotto il titolo di ‘Marzo è donna’. Si tratta di una serie di eventi dedicati alla storia, ai diritti ed alla cultura delle donne. Complessivamente un programma che comprende più di venti iniziative, tra cinema, teatro, musica, letteratura e mostre, organizzate in collaborazione con numerose realtà ed associazioni locali.

Si parte mercoledi prossimo, 5 marzo, alla biblioteca comunale di Pontassieve con l’inaugurazione di un’installazione. Poi, giovedi, alle 17,30 ed alle 21 al Teatro Cinema Italia la proiezione del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, alla presenza di Teresa Manes. Sabato 8 sarà l’occasione per ricordare Eleonora Guidi, con l’organizzazione di un torneo di tennis e padel benefico promosso da Polisportiva Curiel e Circolo Tennis, con il ricavato che verrà donato al figlio. Alle 10, inoltre, con partenza dalla Coop di Rufina ed arrivo alla biblioteca saletta Barbugli, staffetta di musica, canti e parole con il Coro Soccorso, Alessandro Tanini e Coro Emozioni, sempre in ricordo di Eleonora. Evento analogo alle 15,30 in piazza Verdi a Pelago, con arrivo in piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve.

Eleonora sarà ricordata anche alle 17 a Pontassieve, alla Polisportiva Curiel, attraverso ‘Siamo tutti Eleonora Guidi. Azioni e linguaggi di contrasto alla violenza di genere’. Alle 17,30 alle Le Muratine di Pontassieve inaugurazione della mostra con opere delle artiste iraniane Elaheh Rostamian e Nilufar Mousavi. Sempre alle 17,30 al Circolo Rinascita 72 di Pelago festa della Donna con inaugurazione della mostra fotografica "Donna Donna Donna". Per chiudere l’8 marzo, apericena e film a Monteloro. Il programma del marzo al femminile reperibile sulla rete civica del Comune di Pontassieve.

Leonardo Bartoletti