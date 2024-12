"Il Magnifico". Scrigno di tesori

Siamo a Firenze in via degli Alfani 95/r e varchiamo la soglia della libreria "Il Magnifico", aperta da Lorenzo dopo essersi laureato alla Facoltà di lettere e Filosofia, nel 2017, quando aveva venticinque anni. Come mai Lorenzo ha scelto di aprire una libreria? È lui a raccontarci la sua storia di passione per i libri usati: "Sono cresciuto nel Mugello, anche se sono nato a Firenze.

Prima di frequentare l’Università non avevo mai avuto il grande piacere di conoscere le librerie di libri usati, ma appena mi è successo mi sono innamorato immediatamente del grande numero di titoli presenti nelle piccole librerie del centro storico fiorentino e delle vecchie edizioni: le pagine ingiallite dei libri, i leggeri segni di usura, l’odore del tempo, le note a margine scritte a lapis da antichi lettori, a volte anche qualche piccola macchia d’inchiostro. Insomma, è proprio grazie ai miei studi che ho avuto l’opportunità di entrare in contatto con molte librerie dell’usato di Firenze, che mi hanno fatto scoprire tutto il mondo che si trova dietro al semplice libro che ti viene assegnato all’Università: edizione, reperibilità, storia.

Quando ho aperto la libreria, la mia scelta è stata quella di vendere solo ed esclusivamente libri usati, antichi o fuori catalogo. I primi sette anni del Magnifico sono stati impegnativi, stimolanti e appaganti. Mi piace molto il contatto con il pubblico, quella relazione che si instaura con i lettori, capace di arricchire umanamente e culturalmente. Ho avuto la possibilità di parlare con tanti scrittori, artisti, storici, studiosi e con molti amanti della lettura come me.

Anche il fatto di avere una libreria nel centro storico di Firenze mi ha fatto entrare in contatto con culture e sensibilità molto differenti tra loro. È bello incontrare i turisti di ogni parte del mondo che vengono in libreria per avere consigli di lettura o parlare con i giovani studenti curiosi di scoprire autori e romanzi".

Al Magnifico si possono trovare vecchie edizioni importanti di grandi scrittori. Ad esempio ci sono passati libri come: "La bufera e altro" di Eugenio Montale, prima edizione Neri Pozza 1956; "Porcile. Orgia. Bestia da stile" di Pier Paolo Pasolini, prima edizione Garzanti 1979; "Odissea", Fondazione Lorenzo Valla; "Storia della Rivoluzione Francese" di Jules Michelet, Rizzoli 1981. Attualmente alla libreria di Lorenzo potete trovare: Mario Luzi, "La barca", Guanda Editore, prima edizione 1935; C. E. Gadda, "Il castello di Udine", Edizioni di Solaria, prima edizione 1934; Tommaso Landolfi, "Dialogo dei massimi sistemi", Fratelli Parenti Editori, prima edizione 1937; Eugenio Montale, "Auto da fé", Il Saggiatore, prima edizione 1966, con dedica autografa dell’autore. Insomma, una libreria piena di tesori e di sorprese.