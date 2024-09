Il Lyceum Club rende omaggio a Ada Cullino Marcori

Un concerto per rendere omaggio alla figura di Ada Cullino Marcori, una donna indimenticabile per il suo rigore di pensiero, l’integrità morale e l’alto esempio nei rapporti sociali e culturali della nostra città. L’appuntamento è per domani(ore 18)nella sede del Lyceum Club Internazionale di Firenze (Palazzo Adami Lami, Lungarno Guicciardini, 17), che ha organizzato l’evento in collaborazione con la Fondazione Ada Cullino Marcori. Protagonisti due interpreti di levatura internazionale, il soprano Sophie Gallagher e il pianista Clive Britton (nella foto), che presenteranno tre capolavori liederistici di Robert Schumann e Alban Berg, con testi di particolare intensità poetica, i cui versi celebrano l’anelito verso l’infinito, il sentimento della natura e l’amore coniugale. Gallagher, diplomata al Royal College of Music, ha debuttato al Maggio Musicale Fiorentino e all’Opéra de Lausanne, esibendosi anche in prestigiose sedi come Buckingham Palace. Il concerto è a ingresso libero, fino al raggiungimento dei posti disponibili.