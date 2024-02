Il lutto, la città piange Pezzati. Martedì i funerali a Badia a Settimo

Sarà un lungo addio quello riservato dai suoi affetti a Marco Pezzati, il 31enne di Badia a Settimo rimasto vittima di un terribile incidente stradale giorni fa in Calabria. Domani il San Luca, la squadra nella quale il giovane difensore militava ha organizzato una messa in suffragio e ricordo del ragazzo. L’appuntamento si terrà alle 17 nella chiesa di Santa Maria della Pietà. Ci saranno anche i familiari di Pezzati scesi ieri in Calabria per tutte le formalità relative al trasporto delle spoglie mortali del ragazzo. Sempre nella mattinata di lunedì dovrebbe essere eseguito il riscontro diagnostico richiesto dalla magistratura che è al lavoro per risalire alle cause dell’incidente nel quale il calciatore è rimasto vittima. Se non ci saranno impedimenti di natura legale, il funerale di Marco Pezzati dovrebbe esserci martedì alle 15 nella chiesa di Badia a Settimo. E proprio la frazione di Badia, dove il giovane è nato e cresciuto è nel pieno del cordoglio.

Stamani allo Sporting Arno, la società dove Marco Pezzati ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio, sarà osservato un minuto di raccoglimento proprio per ricordarlo. E sono in molti a sfogliare l’album dei ricordi, a raccontare di come il talento di Pezzati, la sua capacità di dare tutto in campo, l’avesse portato a essere selezionato tra i primi calciatori per la Florentia Viola, la squadra fondata dalla famiglia Della Valle dalle ceneri del fallimento della Fiorentina. Martedì si fermerà tutta la città per ricordare questo ragazzo dal grande cuore, strappato troppo presto alla vita da un destino assurdo.