Il Lucca film festival. Le stelle Hawke e Modine nel ricordo di Mastroianni

Ci sarà Ethan Hawke, l’ex ragazzo dell’ "Attimo fuggente", fra gli ospiti della prossima edizione del Lucca film festival, che celebrerà la sua ventesima edizione dal 21 al 29 settembre. E non ci sarà soltanto lui: ma anche Matthew Modine, il protagonista di "Full Metal Jacket" di Stanley Kubrick; e ci sarà Paul Schrader, che ha scritto "Taxi Driver", raccontando la solitudine, la disperazione e la nevrosi nella metropoli come nessun altro prima di lui. Infine, ci sarà Ruben Ostlund, il regista Palma d’oro del "Triangolo della tristezza" e di "The Square".

Ma non è che un primo nucleo di nomi. Fra gli ospiti del Lucca film festival, c’è anche Chiara Mastroianni – che lavora con uguale successo in Italia e in Francia, e che inaugurerà la mostra dedicata a suo padre Marcello; e ci saranno maestri del cinema italiano come Pupi Avati, il regista rivelazione di Venezia Francesco Costabile, autore di "Familia", il protagonista del suo film Francesco Gheghi, l’attore Federico Cesari. E ancora, Francesco Falaschi, Cristiana Dell’Anna, Carolina Crescentini, Francesco Di Leva.

Lucca si illuminerà di cinema, fra dieci giorni. Dodici i lungometraggi in concorso, tutte opere prime: lavori che vengono da tutto il mondo, dall’iraniano "The Old Bachelor" all’indiano "Swaha", in gara per un premio di 3mila euro.

Il 21 settembre, a Palazzo Pfanner, si aprirà la mostra "Marcello, l’antidivo di successo", curata da Alessandro Orsucci, che accoglie locandine cinematografiche e fotografie pubblicitarie originali dei film interpretati da Mastroianni. L’attore, fra l’altro, aveva un rapporto privilegiato con Lucca, e nelle colline lucchesi si trovava la sua amata casa di campagna.

E veniamo al dettaglio degli incontri con i quattro grandi protagonisti del cinema internazionale.

Matthew Modine presenterà il 25 settembre alle 21 il film "The Martini Shot", del quale è protagonista. Paul Schrader, regista, saggista e sceneggiatore, terrà una masterclass il 26 settembre e riceverà un premio alla carriera la sera del 27.

Lo stesso giorno, alle 18, Ethan Hawke terrà la sua masterclass aperta al pubblico. Il 28, Ruben Ostlund, regista svedese due volte Palma d’oro, terrà una masterclass e riceverà il Golden Panther Award il 29. La direzione artistica è di Nicola Borrelli, le proiezioni in gran parte al cinema Astra.

Sabato 28 settembre prenderà vita "Lucca effetto cinema": il centro storico della città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con venti compagnie teatrali che si esibiranno con performance ispirate a celebri film.

In alcuni esercizi commerciali, artisti dipingeranno scenografie ispirate a film celebri. Un secondo concorso riguarda i cortometraggi, in gara per il miglior corto su temi ambientali e sociali.

In gara anche cortometraggi italiani di registi esordienti nel concorso "Buona la prima!", con dieci lavori in gara.