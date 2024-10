Il liquore coi sapori del Mugello premiato con un doppio oro all’Europe Awards

Vicchio (Firenze), 6 ottobre 2024 – Ancora un prestigioso riconoscimento per Leonetta, il liquore coi sapori del Mugello. Anzi due. “All’Europe Awards-International Competition 2024 il mio liquore, dopo appena un anno e mezzo dalla sua commercializzazione, ha ricevuto la prima doppia medaglia d’oro a questa importantissima competizione europea. È impressionante – sottolinea con orgoglio Andrea Fiesoli – l’evoluzione che sta avendo questo prodotto, che sta facendosi conoscere e apprezzare ovunque lo presento nel mondo”. L'International Wine and Spirit Competition è una competizione enologica internazionale creata nel 1969 dall'enologo Anton Massel. L'evento, che ha lo scopo di premiare i migliori vini e distillati del mondo, riceve ogni anno iscrizioni da oltre 90 Paesi. I premi assegnati sono considerati tra i maggiori riconoscimenti internazionali in ambito vinicolo. I numeri parlano da soli: 86 medaglie totali attribuite tra triplo oro, doppio oro, oro argento e bronzo. Sono state in totale 23 le doppie medaglie d'oro attribuite, di cui solo tre aziende italiane premiate. Per quanto riguarda il Doppio oro, per aggiudicarselo bisognava ottenere un punteggio tra 93 e 96. I premi Europe Wine & Spirits Awards sono stati assegnati in base alla seguente formula di valutazione: Q (punteggio qualità) più il punteggio costo bottiglia (V) più il punteggio bottiglia (P). Il totale equivale al punteggio Europe Awards. “Con Leonetta ci siamo aggiudicati la doppia medaglia nella categoria Liquors & Spirits – spiega Andrea Fiesoli - . Sono davvero felice e orgoglio del risultato ottenuto anche a questa prestigiosa rassegna che si è svolta ad Amburgo per premiare i migliori vini e liquori distillati d'Europa. Tra l'altro da novembre Leonetta inizierà il suo viaggio per gli Stati Uniti all'interno di uno shop a Pasadena US Los Angeles. Una ricetta che sarebbe morta con sua nonna Leonetta, se solo suo nipote, Andrea Fiesoli, non l’avesse riportata in vita. Questo liquore, precisa Andrea, “non è un distillato ma un infuso” e racconta la tradizione del Mugello. A Lione, capitale della gastronomia francese, al “Concours International de Lyon”, nella categoria “liquori e distillati”, questo prodotto tutto made in Mugello aveva già conquistato la medaglia d’argento. Poi è stato premiato anche in un’altra competizione internazionale, questa volta a Mainz, in Germania. E ora è arrvato il doppio oro ad Amburgo. “Il successo di questo liquore si sta evolvendo con una velocità impressionante – commenta Fiesoli – considerando che è un prodotto che ha appena un anno e mezzo di vita”. Maurizio Costanzo