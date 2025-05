Il liceo Leonardo da Vinci di Firenze lancia il crowdfunding "Acqua per la mente"

Firenze, 2 maggio 2025 - Al via da oggi il crowdfunding “Acqua per la mente” lanciato dal liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze per realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Il crowdfunding ha l'obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta, necessari per realizzare il progetto scolastico. Il crowdfunding, aperto alle donazioni fino al 3 giugno, è un'esperienza di impegno comunitario e di cittadinanza consapevole nata nell'ambito del percorso educativo “Esercizi di democrazia” promosso da Unicoop Firenze anche in altre scuole secondarie di secondo grado toscane con lo stesso obiettivo: rafforzare la pratica del confronto e della proposta tra gli studenti, realizzare un cambiamento nella scuola per migliorare l'ambiente e le relazioni della comunità scolastica. Il percorso si propone di sostenere momenti formativi, scambio di competenze e iniziative di promozione della comunità scolastica a partire dalle indicazioni e dall’attivazione dei ragazzi e delle ragazze. Al percorso ha partecipato attivamente anche la sezione soci Coop Firenze nord ovest che ha contribuito all'individuazione della scuola e che supporterà gli studenti nel crowdfunding e nell'organizzazione di iniziative per raggiungere il traguardo di raccolta. Fino al 3 giugno sarà possibile partecipare alla raccolta fondi, donando sulla piattaforma Eppela o partecipando agli eventi organizzati dagli studenti, in collaborazione con la sezione soci Coop del territorio e con il supporto di Unicoop Firenze.

Il crowdfunding “Acqua per la mente” - Il crowdfunding mira a installare un fontanello per l’acqua potabile all'interno della scuola. Raggiunto il traguardo di raccolta, gli studenti potranno contattare un’azienda del settore che procederà con l’installazione, il collaudo e la messa in uso di un fontanello di acqua sia naturale, fredda e a temperatura ambiente, sia frizzante. Il fontanello erogherà diversi tipi di acqua per soddisfare i gusti di più persone possibili, invogliando a non comprare bottiglie monouso. Il progetto è nato da un gruppo di studenti e studentesse di terza superiore che, durante un percorso di diversi mesi, si è chiesto in che modo poter migliorare la propria scuola. Gli studenti hanno preparato sondaggi e interviste sottoposti a un campione di studenti del liceo: elaborando i dati, è emerso che un modo per migliorarla sarebbe quello di installare un fontanello per l’erogazione di acqua potabile. Il crowdfunding parte dalla convinzione che ci sia un forte bisogno di abbattere i consumi di plastica, in particolare quelli delle bottiglie monouso, per salvaguardare il pianeta e l’ambiente, garantendo un futuro migliore alle generazioni future. Il progetto si propone inoltre di sensibilizzare tutti gli studenti e il personale scolastico a ridurre l'acquisto di acqua in bottiglie plastica, giovando all’ambiente e al risparmio economico.

Le dichiarazioni - "Siamo davvero contenti dell'avvio di questo crowdfunding che mette al centro gli studenti, le loro idee e i loro bisogni. L'iniziativa nasce dal percorso educativo “Esercizi di democrazia” che Unicoop Firenze ha voluto promuovere in alcune scuole toscane nell'anno scolastico 2024/2025: il tema del percorso è la partecipazione, come obiettivo e metodo per esercitarsi a diventare parte di una comunità attraverso esperienze inclusive e solidali. Ringraziamo la scuola per avere accolto questo progetto che confidiamo possa rafforzare il senso di appartenenza alla scuola favorendo un clima scolastico sereno e piccoli cambiamenti positivi collettivi", dichiara Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali e scuola "Sosteniamo con entusiasmo questo percorso scolastico che dà concretezza a valori fondamentali come la partecipazione, l'impegno collettivo, la collaborazione e la cittadinanza attiva: parole chiave intorno alle quali ruota anche l'impegno della nostra sezione soci che è al fianco dei più giovani perché possano realizzare i loro piccoli piccoli progetti e i loro grandi sogni", dichiara Viviana Quaglia, presidente della sezione soci Coop Firenze nord ovest