Il libro di Sessa su Edda Ciano a Rai Storia

"Sangue di famiglia. Edda Ciano Mussolini: amore, odio e perdono"il libro di Maurizio Sessa, a lungo giornalista de La Nazione, domenica approda a Rai Storia nella trasmissione "Scritto Letto Detto", in cui il conduttore Giovanni Paolo Fontana intervista scrittori, giornalisti e testimoni che, attraverso i loro racconti, abbiano indagato il passato, con uno sguardo attento al nostro contemporaneo. Il libro di Maurizio Sessa, già recensito dai maggiori quotidiani e settimanali nazionali, ripercorre una vicenda su cui si può tornare a puntare i riflettori grazie al ritrovamento di due lettere inedite di Edda Ciano all’avvocato ebreo Eucardio Momigliano, in cui la figlia prediletta di Mussolini chiede un parere legale su eventuali diritti riguardanti documenti riservati del marito, la cui pubblicazione veniva annunciata nel 1947 “Corriere della Sera“. Una tragedia, quella di Edda, ricostruita nei minimi dettagli, confrontando e intrecciando documenti e libri da Sessa nel saggio pubblicato da Edizioni Medicea, con la presentazione di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini-Nuova Antologia. La puntata dedicata al libro di Sessa su Edda Ciano Mussolini andrà in onda domenica alle 8,50 e in replica alle 20,20 sul Rai Storia.