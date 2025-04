Il Lazarus di Bowie alla Pergola. Agnelli ’debutta’ da protagonista

Un alieno rimasto sulla terra, isolato dal mondo e incapace di contattare casa. È Thomas Jerome Newton, il personaggio di Walter Tevis che rese David Bowie lo Starman de ‘L’uomo che cadde sulla Terra’. Quello stesso Newton che nel 2015 Bowie portò in teatro con la sua opera rock ‘Lazarus’. Ora, lo spettacolo arriva al Teatro della Pergola, interpretato da Manuel Agnelli e Casadilego, con la regia di Valter Malosti, in scena da domani e fino a domenica (ore 21, tranne giovedì alle 19 e domenica alle 16). Sabato alle 18 è, poi, previsto un incontro di Agnelli e Malosti con il pubblico. Fu un sogno, quello di Bowie, di riportare in vita Newton ancora una volta.

Un sogno diventato realtà nel 2015, quando presenta lo spettacolo, sequel ideale del film del 1976, definito da The Independent il suo ‘regalo di addio al mondo’. In questa opera rock, David Bowie e il drammaturgo Enda Walsh raccontano di un Newton ormai depresso e dipendente dal gin, incapace di morire, che riceve segnali dal passato, mentre mescola la realtà ai sogni.

Ed è così che gli appaiono i suoi compagni di viaggio, personaggi che possono essere fantasmi o proiezioni mentali e che si aggirano nel suo opprimente appartamento. Per Manuel Agnelli, che interpreta il protagonista che fu di Bowie, è una prima volta sul palcoscenico. Un debutto nato "per pazzia mia e di Valter – spiega lo stesso Agnelli –. Tuttavia, imitare Bowie è impossibile. Interpretarlo, invece, vuol dire trasmettere la tensione e l’emotività di quelle canzoni senza farne un karaoke, ho cercato di dare la mia energia".

Accanto a Manuel Agnelli c’è Casadilego, alias Elisa Coclite, vincitrice di X Factor nel 2020, che interpreta "una ragazza che non si sa se sia viva o morta, che accompagna il protagonista verso la libertà". La definisce così il regista Valter Malosti. Per lui ‘Lazarus’ è, quindi, un esempio di "teatro totale, in cui gli artisti sono i medium di uno straordinario flusso di energia, un’opera sofisticatissima e popolare che ci parla del nostro viaggio di migranti sulla terra", mentre Bowie "era un’antenna sensitiva dello spirito del tempo e delle arti, percepiva umori e atmosfera e poi digeriva e rimescolava tutto in una sintesi geniale".

Oltre a Manuel Agnelli e Casadilego, sul palco ci saranno undici performer e otto musicisti. I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del teatro, nei punti vendita Vivaticket e su teatrodellatoscana.vivaticket.it.

Lorenzo Ottanelli