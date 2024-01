Il Gruppo trekking Impruneta compie vent’anni. La carica dei 900 alla scoperta del territorio

Il Gruppo trekking Impruneta ha compiuto 20 anni. Un compleanno che ripercorre chilometri di passione ed entusiasmo e che rappresenta una scommessa vinta. È stato fondato nel 2003 da otto imprunetini che amano camminare nelle strade vicino alle loro case, luoghi di una bellezza che ci invidia il mondo e che spesso neanche noi stessi conosciamo. Unendo il loro entusiasmo, hanno creato un gruppo con l’obiettivo di portare altri concittadini alla scoperta del loro territorio (ed oltre) nel contesto di una grande socializzazione. E ci sono riusciti. Dall’inizio ad oggi quasi 900 persone hanno aderito al gruppo che, annualmente, conta una media di 55 iscritti. In questi 20 anni hanno tracciato percorsi in zona, organizzato oltre 430 gite anche insieme ad altre realtà locali e hanno coinvolto in gite gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Impruneta e Tavarnuzze, portando singole classi all’aria aperta in zone di interesse a meno di un’ora dalla scuola. Il bel compleanno è stato celebrato con una festa nell’auditorium della Casa del Popolo a Impruneta col presidente Giampietro Provvedi e con oltre 70 ospiti. Il programma annuale del GTI, aperto a tutti di qualsiasi età e in qualunque momento, è consultabile nella bacheca al lato del Comune in piazza Buondelmonti e sul sito del gruppo.

Manuela Plastina