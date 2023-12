Il groove trascinante dei Savana Funk al Glue di viale Fanti

Tanti li ricorderanno come ospiti del Jova Beach Party, molti di più per aver suonato in apertura al concerto dei Red Hot Chili Peppers al Firenze Rocks del 2022. Di sicuro i Savana Funk, con 5 album all’attivo e centinaia di concerti in tutta Italia, dimostrano di avere fatto della dimensione live uno dei loro punti di forza più evidenti. Il trio bolognese continua a girare l’Italia con il "Savana Sound System Tour" in cui il groove trascinante, che da sempre caratterizza la band, si unisce all’energia di set di dj e producer sempre nuovi. Il prossimo live vede Aldo Betto alla chitarra, Blake Franchetto al basso e Youssef Ait Bouazza alla batteria stasera sul palco del Glue di viale Manfredo Fanti (apertura porte alle 22, inizio live alle 23). Un’occasione da non perdere per godere dell’intensità di una scatenata live band che unisce fra loro sonorità che cangiano a meraviglia, dal funk al rock, dal blues alla musica africana, con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile.