Il grande cuore di Campi Bisenzio. Raccolti 20mila euro per l’ambulanza

di Pier Francesco Nesti

Ventimila euro da destinare alla raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per il trasporto neonatale. Sono numeri importanti quelli che emergono dalla festa della Misericordia di Campi appena andata in archivio. Un appuntamento che si è snodato per nove sere di fila a Villa Il Palagio e che quest’anno ha visto per la prima volta la cogestione del neonato "Circolo Mcl Il Palagio".

Numeri certificati anche dalle ore totali di servizio svolto dai volontari che hanno contribuito alla riuscita della festa: 2.560; 144 le persone impegnate attivamente; 310 la media di coperti per ogni sera; 1.250 i chilogrammi di pecora cucinata (fra umido e bistecche); 530 i chilogrammi di patate fritte; 305 i chilogrammi di pasta utilizzati. Ma quel che conta di più è ovviamente la crescita dei fondi a disposizione dell’associazione per l’acquisto del mezzo, un’attività che vede la Misericordia attiva sul territorio campigiano da quasi un anno. I mezzi impiegati infatti nelle attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato, in base al regolamento vigente, devono essere sostituiti, di norma, al raggiungimento dei dieci anni dalla data di prima immatricolazione, stabilendo al tempo stesso come termine ultimo per l’adeguamento alla normativa il 1 dicembre 2024. L’attuale ambulanza di soccorso avanzato adibita al trasporto protetto neonatale è stata immatricolata nell’anno 2010 e pertanto, secondo la suddetta normativa, dovrà essere sostituita e declassata alle attività dei trasporti sanitari di base. Da qui, da parte della Misericordia lo scorso inverno, la decisione di moltiplicare i propri sforzi e organizzare una serie di iniziative che contribuissero a raggiungere l’ambito traguardo. "A tutti coloro che hanno dato il proprio contributo – ha detto il Provveditore della Misericordia di Campi , Cristiano Biancalani – un sentito grazie, così come va un enorme ringraziamento ai tanti, affezionati campigiani e non, che non hanno mancato di onorarci con la loro presenza".