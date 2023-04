Il giardino del Mezzetta Fontane, area pic nic, giochi e 115 nuovi alberi "Il parco a nuova vita"

Uno strappo di Giappone in fiore con decine di nuove piante di ciliegio, gingko e acero. Ma anche una maxi fontana dove sedersi a filo d’acqua, aree pic nic e vialetti ciclopedonali con ghiaia modello ‘strade bianche’ e un percorso sensoriale ad anello. È un assaggio del nuovo volto del giardino del Mezzetta, così come progettato dall’assessore all’Ambiente, Andrea Giorgio. La gara per i lavori da 450mila euro finanziata con i fondi React di Bruxelles è stata aggiudicata in questi giorni. Le operazioni dureranno quattro mesi e i lavori potrebbero partire in un mese o poco più. Poi il il polmone da 3 ettari e mezzo rinascerà dopo anni di limbo.

"Il giardino così com’è adesso – spiega l’assessore Giorgio – è uno spazio senza una connotazione precisa, ma ha un grande potenziale: lo frequentano studenti, anziani, bambini, famiglie e vogliamo offrire loro una zona sempre più piacevole che sarà un pezzo della riqualificazione complessiva della zona. Ora si amplierà e diventerà un vero giardino di quartiere: sarà accessibile a tutti e attraversabile in sicurezza grazie ai nuovi vialetti pedonali e ciclabili". Ma quale sarà il nuovo volto del polmoncino verde di San Salvi? I lavori prevedono la piantagione di 115 nuovi alberi, tra cui molti ciliegi, una nuova vasca-fontana sagomata di andamento curvilineo con sedute incorporate, una nuova area giochi, collinette di terra con sedute ergonomiche nel settore nord-ovest e aiuole con fioriture arbustive ornamentali miste nel settore est con una ’truppa’ di 1.200 arbusti.

L’accesso avverrà da via del Mezzetta dove resteranno gli attuali ingressi con l’aggiunta però di un varco dotato di piazzale che nascerà vicino alla residenza universitaria. Il giardino sarà solcato da nuovi assi ciclopedonali in strada sterrata: uno sarà in direzione est-ovest fino al nuovo ingresso su via del Gignoro, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale già esistente. Mentre dal nuovo ingresso vicino alla residenza universitaria partirà un altro asse in direzione nord-sud che si prolungherà verso la ferrovia attraversando la parte di nuovo parco, connettendosi con la viabilità esistente del complesso di San Savi. All’incrocia fra le due stradine di ghiaia sorgerà un’area pic-nic tra quattro filari di ciliegi vicino alla casetta colonica. Il progetto prevede anche l’ampliamento dell’are cani che avrà un fontanello potabile. "Continuiamo col lavoro di riqualificazione del verde - spiega Giorgio - e dei parchi della città - anche qui al Mezzetta dove sarà realizzato un intervento molto importante che lo renderà più grande, più bello e più fruibile. Vogliamo usare sempre più il verde come modo per rendere più vivibili i quartieri, costruendo aree più belle e piacevoli, aumentando il numero di alberi e di arredi, dalle panchine ai giochi alle aree fitness, o con le fontane come in questo caso, perché questi spazi pubblici siano sempre più vissuti".

Claudio Capanni