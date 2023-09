Il generale Vannacci al contrattacco Chiede di essere ascoltato dal ministro: "Motivi personali"

Il generale Roberto Vannacci - nelle ultime settimane al centro delle polemiche per il suo libro ‘Il mondo al contrario’ - ha fatto richiesta di rapporto al ministro della Difesa Guido Crosetto. Vannacci chiede di essere ascoltato per "motivi personali", una scelta che evita di dover passare per i permessi della scala gerarchica e di poter essere quindi sentiti direttamente dal ministro. Dopo la bufera mediatica generata da alcuni contenuti del suo libro, il generale di divisione Roberto Vannacci era stato avvicendato lo scorso 21 agosto nel suo incarico al comando dell’Istituto geografico militare di Firenze. Parallelamente è stata avviata un’inchiesta per l’accertamento dei fatti.