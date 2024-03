Il Gamps aperto anche sabato

Un’occasione in più per visitare il museo del Gamps, grazie all’apertura straordinaria. Attualmente c’è quasi un mese di attesa per poter accedere al Museo Paleontologico Scienze della Terra del Gamps, a Badia a Settimo. L’associazione indica la prossima disponibilità a maggio. Ma a fronte delle richieste, il presidente dell’associazione, Simone Casati e i volontari hanno deciso di predisporre un’apertura straordinaria. "Abbiamo deciso di aprire – ha detto Casati – anche sabato pomeriggio alle 15. Prenotare è obbligatorio e per farlo basta scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3382504468".