Il futuro è donna. Si parla di diritti

"A Penelope che prende la valigia", il reading tratto dal romanzo epistolare di Cristina Manetti, andrà in scena stasera alle 20 al Teatro Goldoni di Firenze. Nel libro, Manetti — giornalista e capo di gabinetto della Regione Toscana — racconta attraverso le lettere di una madre alla figlia dodicenne un viaggio di crescita, un percorso che diventa metafora del cammino verso una società più paritaria e rispettosa. L’evento (a ingresso gratuito ma solo su prenotazione su Eventbrite) è offerto alle dipendenti e alla città dal Gruppo Beyfin, realtà con quasi 70 anni di storia, 150 stazioni di servizio, 11 depositi, 10 filiali e una rete di 380 dipendenti. A dare voce alle parole di Manetti sarà Nancy Brilli, accompagnata dal sassofonista Dimitri Espinoza Grechi, in un reading teatrale prodotto da Mismaonda.

Ogni parola del libro di Manetti diventa una metafora del viaggio di crescita della protagonista e di tutte le ragazze in cammino verso una società paritaria e rispettosa. Coraggio, speranza, libertà, gentilezza, allegria, immaginazione, viaggio, tenacia, compassione, futuro, generosità e cambiamento sono solo alcune delle parole che accompagneranno Penelope nel suo percorso, per aiutarla a diventare artefice del proprio destino. "Sono contenta ed emozionata di proporre questo reading a Firenze – spiega Manetti – Il libro sta suscitando grande interesse e con questo evento diamo gambe a una collaborazione importante con Beyfin, un’azienda che lavora sulle politiche di genere per migliorare il futuro delle donne dentro e fuori dal contesto lavorativo. Un partner prezioso per la Toscana delle Donne".

Anche Beatrice Niccolai, amministratrice delegata del Gruppo Beyfin, realtà privata 100% italiana presente nel Nord e Centro Italia, sottolinea il valore dell’iniziativa: "Portare le nostre dipendenti a teatro e offrire a Firenze lo spettacolo di Nancy Brilli è una bellissima occasione. Il teatro è magia, e le parole hanno il potere di disegnare una realtà migliore. La valigia di Penelope è un’opportunità per trasmettere alle nuove generazioni strumenti fondamentali per la vita, il lavoro, le relazioni". Beyfin ha fatto della responsabilità sociale un impegno concreto, rafforzato dal 2022 con la trasformazione in Società Benefit. "Festeggiamo tre anni di attività con azioni reali – aggiunge Niccolai – dal welfare aziendale alle collaborazioni con Fondazione Strozzi e Centro Pecci, dai progetti sulla biodiversità al sostegno di iniziative sociali. Per merito del mio babbo, fondatore dell’azienda, il concetto di comunità è centrale, anche per questo, non far sentire le donne sole in caso di necessità, è un impegno".