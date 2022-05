Il futuro della ricerca parla toscano: ad Alessio Dessì il primo premio GiovedìScienza

Firenze, 24 maggio 2022 - L’undicesima edizione del Premio Nazionale GiovedìScienza parla toscano. Il vincitore del primo premio, del valore di 5mila euro, è Alessio Dessì, originario di Pescia, in provincia di Pistoia, ricercatore presso il Cnr - Iccom Istituto di Chimica dei Composti Organometallici di Sesto Fiorentino (Firenze).

Presso la Fondazione Collegio Carlo Alberto di Torino, sono stati proclamati i vincitori della competizione scientifica rivolta ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani, organizzata dall’associazione torinese CentroScienza Onlus, con lo scopo di promuovere e incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza. Il progetto con cui Alessio Dessì si è aggiudicato il titolo nazionale under 35 porta il titolo “Chimica da supereroi”. La ricerca studia come la sintesi di molecole organiche fotoreattive possa essere condotta in modo più “green”, attraverso tecniche alternative capaci di ridurre al massimo i consumi e gli scarti derivanti dal processo di lavorazione, così da rendere la chimica più pulita e sostenibile.

Il secondo classificato è Lorenzo Degli Esposti, ricercatore al Cnr-Istec Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici - Faenza con la ricerca dal titolo Materiali "disordinati" per prevenire le carie che studia l’utilizzo di fosfato di calcio amorfo come agente remineralizzante. Si aggiudica il terzo posto Stefano Cinti, ricercatore presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con la sua ricerca “An intelligent laboratory on a finger” che prevede lo sviluppo di biosensori elettrochimici da utilizzare per la biopsia liquida del cancro. A giudicare le esposizioni dei 10 finalisti una prestigiosa Giuria Tecnica composta da 5 professionisti esperti della comunicazione scientifica e una Giuria Popolare composta dagli studenti di cinque classi provenienti da altrettante scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia e che nel corso dell’anno scolastico hanno seguito un percorso di formazione sulla comunicazione efficace a cura di GiovedìScienza.

I cinque professionisti esperti della comunicazione scientifica che compongono la Giuria Tecnica sono Annalisa Buffo, Professoressa di Fisiologia, Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi-Montalcini e Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi Nico, Università di Torino; Graziano Ciocca, Biologo e divulgatore scientifico. Fondatore di G. Eco; Anna Menini, Vice Direttrice del Corso di perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza "Franco Prattico”, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – Sissa; Pierluigi Paolucci, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Cern, ideatore e coordinatore nazionale del progetto Art&Science Across Italy; Silvia Pittarello, Comunicatrice delle Scienze e Docente al Master in Comunicazione delle Scienze, Università di Padova. Le undici edizioni del premio Nazionale GiovedìScienza hanno coinvolto 619 candidati con le loro ricerche, 306 ricercatrici, 313 ricercatori. 60 le candidature pervenute per l’edizione 2022, 31 ricercatrici e 29 ricercatori, provenienti dalle principali università e centri di ricerca italiani.

