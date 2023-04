"Il firmamento sul pentagramma" Nannoni, emozioni al Lumière

di Giovanni Ballerini

"Scrivo le musiche e i testi e curo personalmente anche gli arrangiamenti, poi con i ragazzi della mia band risuoniamo il tutto e alla fine il risultato è migliore". Ingegnere informatico, ma soprattutto appassionato ed eclettico compositore nonché storyteller, il cantautore fiorentino Pierfrancesco Nannoni , classe 1972, crede molto nelle collaborazioni. E, dopo essersi fatto notare due anni fa grazie al pregevole album d’esordio, che al tempo realizzò insieme alla cantante Giusy Signoretta, torna alla ribalta per presentare il nuovo progetto live "Concerto per Stelle e Piccola Orchestra Pop", in scena sabato 15 aprile alle 21 al Teatro Lumière di Firenze.

I biglietti per questo spettacolo - concerto – posto unico 15 euro - sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Chi seguirà l’evento avrà modo di godere uno spettacolo multimediale che alla musica, raffinata e originale di Pierfrancesco e del suo ensemble, unisce arti coreutiche e video, seguendo quello che lui stesso definisce: "il riverbero del firmamento sul pentagramma".

Ma diamo la parola al protagonista della serata: "Sono felice di far ascoltare le nuove canzoni, tra cui alcuni brani tratti dalla colonna sonora che ho realizzato per il film ‘Fiabe italiane’ e che è stata pubblicata recentemente con l’etichetta Ululati dall’Underground – spiega Nannoni - . Questo concerto rappresenta per me il punto di arrivo di un processo di scrittura che investe sia la canzone d’autore sia la musica strumentale propria del mio genere. Sul palco insieme a me salirà chi mi ha sempre accompagnato in questo lungo viaggio".

Completano la line up del concerto Daniele Belli alla chitarra, Niccolò Magazzini alla batteria, Serena Moroni al violino, Matteo Zecchi al sax, Luca Giachi al basso, Bernardo Sacconi al contrabbasso. Sul palco per l’occasione ci sarà anche l’étoile Caterina Bulli. Intenso il programma della serata che, oltre ai brani dell’album d’esordio "Pierfrancesco", al singolo "Stella marina" – 1,5 milioni di view sui canali social – prevede nuove produzioni, tra cui "L’inizio dei tempi" dall’opera "Concerto per stelle e orchestra", fulcro del progetto di ricerca musicale su astronomia e musica a cui l’artista sta lavorando.