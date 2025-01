Il film sul calcio giovanile fa il giro dei club

Contro la violenza di ogni genere e i cattivi comportamenti sui campi di calcio. Calcio Fair Play, l’associazione che si occupa di tematiche educative nel calcio giovanile e raggruppa numerose società, continua la propria attività sul territorio per sensibilizzare l’opinione pubblica e trasmettere a tutti gli addetti ai lavori dei sani principi e un corretto stile di vita sportiva. Dopo il successo della ‘Partita applaudita’ e di altre iniziative è stato presentato, nell’Aula magna del Centro Tecnico di Coverciano, il cortometraggio ‘Il Pallone gonfiato’ che verrà distribuito ai club del territorio fiorentino e della Toscana ed è visibile sui canali social.

"Lo ‘short movie’ è stato prodotto da Calcio Fair Play - afferma il presidente Francesco Cesari - e realizzato da Andrea Brocchi. Il filmato ha lo scopo di evidenziare tramite l’ironia e la comicità tipicamente toscane, tutti gli eccessi e le esasperazioni che albergano oramai in pianta stabile nel mondo del calcio giovanile e che talvolta trascendono in comportamenti assolutamente inadeguati e non più tollerabili". L’obiettivo è quello di "regalare sorrisi, ma anche e soprattutto di indurre tutte le componenti calcistiche che fanno parte di questo ambiente a riflettere se sia il caso di ‘sgonfiare’ almeno in parte, questo ‘Pallone gonfiato’ all’eccesso", continua.

Alla bella ed emozionante cerimonia di presentazione, moderata da Massimo Pieri, erano presenti le organizzazioni che hanno patrocinato l’evento, ovvero Regione Toscana, Anci, Coni, Comitato Regionale e Settore giovanile Figc-Lnd, Aia Toscana, allenatori e arbitri.

Francesco Querusti