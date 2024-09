Il Figline parte col turbo e passa il turno. Ciravegna apre lo show, poi gara in discesa

AQUILA MONT.

0

FIGLINE

3

AQUILA MONTEVARCHI: Testoni, Zhupa (60’ Boncompagni), Ciofi, Orlandi, Priore, Sesti (60’ Saltalamacchia), Carcani (84’ Croci), Martinelli, Virgillito, Vecchi, Borgia (63’ Picchi). All.: Lelli.

FIGLINE 1965: Pagnini, Giraudo (80’ Gozzini), Zellini, Milli, Francalanci, Simonti, Remedi (77’ Tognetti), Borghi (62’ Bartolozzi), Bruni (84’ Nyamsi), Torrini, Ciravegna (89’ Fiaschi). All.: Tronconi.

Arbitro: Passarotti di Mantova.

Marcatori: 32’ Ciravegna, 64’ Bruni, 84’ Bartolozzi.

Note: spettatori 400. Ammoniti: Virgillito, Bruni, Priore, Simonti, Orlandi, e l’allenatore di casa Lelli. Espulso al 53’ Virgillito per doppia ammonizione.

MONTEVARCHI – Prova di autorità del Figline che all’esordio in Coppa Italia con un tris sbanca il "Brilli Peri" e passa il turno. Stesso copione dello scorso anno con la squadra di Tronconi che imbocca subito la strada giusta con gioco e sicurezza. Al pronti e via è il Montevarchi a conquistare il pallino del gioco, ma col passare dei minuti il Figline prende il sopravvento. Dopo un tentativo dell’ex Zhupa, gli ospiti sbloccano il risultato: c’è un tiro di Bruni non trattenuto da Testoni. Ciravegna (foto) raccoglie e ribadisce in rete. Al 54’ locali in dieci per un doppio giallo a Virgillito, così al 64’ gli ospiti raddoppiano: Torrini lancia Bruni che segna il 2-0. All’84 Bartolozzi due passi realizza il tris.

Giovanni Puleri