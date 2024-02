Il Festival della canzone a suon di numeri

Fancelli

Il conto alla rovescia sta per terminare, la settimana del Festival di Sanremo è arrivata alla serata finale, dopo canzoni, sfilate, eventi, spettacoli, momenti di collettiva follia avremo il vincitore di una kermesse che ha raggiunto la 74ª edizione. Come ogni anno nella settimana dedicata al Festival della canzone nostrana, l’Italia pare come fermarsi, tutti parlano di Sanremo e non di altro… una magia o un’anomalia tutta italiana, fra momenti di buona o cattiva televisione, gag più o meno riuscite e comicità talvolta involontaria. Dove c’è una gara c’è tifo e dove c’è tifo c’è la speranza di vittoria e allora proviamo la fortuna giocando per tre estrazioni questi numeri: 15, 27, 75.

L’oroscopo: Ariete 13, 23; Toro 29, 90; Gemelli 11, 28; Cancro 44, 66; Leone 17, 62; Vergine 23, 83; Bilancia 48,81; Scorpione 25, 53; Sagittario 81, 85; Capricorno 70, 75; Acquario 68, 88; Pesci 29, 52.

I numeri di Chiara: terno d’oro 27, 31, 64 da giocare a Milano e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Albino 26, 8, 34; Anacleto 68, 19, 10; Biagio 20, 2, 22; Gilberto 48, 12, 60; Giovanni 34, 54, 64; Teodoro 66, 19, 29; Valentino 9, 52, 48; Agata 21, 3, 48; Amanda 7, 23, 46; Arianna 31, 4, 70; Fedora 35, 17, 64; Maura 77, 39, 5; Giovanna 5, 37, 28; Valentina 13, 78, 19.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “Non guardare al passato con rabbia o al futuro con ansia , ma guardati intorno con attenzione“ (James Thurber, giornalista, fumettista, scrittore, novellista e umorista statunitense): 12, 45, 10.