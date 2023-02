Il fascino dell’equitazione, dai quattro anni in su "I bambini sono molto attratti da questo sport"

Graziano Orlandi ci racconta qualcosa della sua grande passione per gli sport equestri. Il presidente del club ippico "La baita", Graziano Orlandi, dopo aver concluso la sua carriera partecipando a gare ippiche, ha deciso di fondare, nel 1992, un’associazione sportiva per far conoscere il mondo dei cavalli e insegnare ai ragazzi l’equitazione.

Com’è nato questo centro ippico a Le Piagge?

"In passato partecipavo a gare e quando ho smesso, ho voluto creare un posto per insegnare ai ragazzi a praticare questa disciplina".

E’ uno sport che attira i bambini?

"Sì, i bambini sono molto attratti da questo sport e vengono sempre con molto entusiasmo".

A che età i bambini possono iniziare a cavalcare?

"Già dai 4 anni possono montare i pony Schetland, a 6 anni i pony più grandi, fino ad arrivare ai 9 anni per cavalcare i cavalli". Quante gare importanti avete vinto negli ultimi anni?

"Abbiamo vinto tante gare, e in particolare un titolo europeo e, per due anni di fila nel 2018 e nel 2019, i campionati mondiali entrambi con J. Gimy Luna".