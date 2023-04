Il Fair Play Menarini si trasferisce a Fiesole per la serata finale

Il premio internazionale Fair Play Menarini saluta Castiglion Fiorentino e trasferisce a Fiesole la serata finale. La comunicazione ufficiale è arrivata in questi giorni, in contemporanei con il rilascio delle ultime autorizzazioni. La data della manifestazione, che da 27 anni premia le icone dello sport che si sono contraddistinte per il loro bon ton fuori e dentro il campo, è in programma mercoledì 5 luglio al Teatro Romano. Lunedì 3 e martedì 4 l’evento invece sarà a Firenze e prevede, rispettivamente, il talk show "I campioni si raccontano" in piazza della Signoria e la cena di gala con i big dello sport al Piazzale Michelangelo. "Siamo orgogliosi – dichiara il sindaco Anna Ravoni –di poter condividere con la nostra comunità l’adesione a questa bella manifestazione". Per il Gruppo Farmaceutico la scelta di Fiesole significa un "ritorno a casa". E’ qui, infatti, che dal 2018 opera la Fondazione Internationale Menarini, con Auditorium e foresteria per convegni medici d’altissimo livello.

Daniela Giovanetti