Il documento della discordia. Museo Ginori, scontro in consiglio

Acceso scambio di vedute, nell’ultimo consiglio, tra il sindaco Lorenzo Falchi e il capogruppo della Lega Daniele Brunori, a proposito di un documento presentato dalla maggioranza (e poi approvato) sul caso della Fondazione Ginori e in particolare contro l’indicazione del ministro della Cultura Alessandro Giuli di Marco Corsini, sindaco di Rio dell’Elba, a presidente dell’ente al posto del professor Tomaso Montanari (foto). "Non sappiamo che cosa Montanari abbia fatto – ha detto Brunori – sicuramente c’è stata un’incapacità di comunicare da parte sua. Abbiamo invece apprezzato il Comitato Area Ginori che ha manifestato apertura al colloquio con Corsini. Quante volte abbiamo visto Montanari a Sesto? Mai, ma intanto gli abbiamo portato un inserto Tuttocittà per poter trovare la strada se dovesse venire". Un fiume in piena il sindaco che ha riportato, testualmente, le parole di apprezzamento per Montanari pronunciate da Brunori in consiglio comunale nel maggio 2023: "Questi sono fatti gravi – ha replicato – su cui non si può ironizzare. Qui siamo in consiglio comunale e non al bar e bisogna avere rispetto, vergogna. Si deve sapere che i lavori, che per Brunori dovrebbe fare la Fondazione, sono a carico del Ministero. Le parole di Corsini sul museo sono state spregevoli, un’umiliazione per Sesto cui dovrebbe opporsi anche la destra della città".