Il documentario di Costanza Quatriglio. Un viaggio nel ’900

Il documentario di Costanza Quatriglio Quatriglio: viaggio nel ‘900 e nel mondo, grazie alle fotografie e alle testimonanze del padre, il giornalista Giuseppe Quatriglio. "Il cassetto segreto" da stasera al 28 aprile, al cinema teatro La Compagnia. La proiezione di stasera, alle 19.00, sarà alla presenza della regista.

Nel gennaio 2022 Costanza Quatriglio torna nella casa siciliana dove è cresciuta, apre le porte ad archivisti e bibliotecari per donare alla Regione Sicilia il ricco archivio del padre, Giuseppe Quatriglio. Comincia un viaggio sentimentale attraverso fotografie, bobine 8mm, registrazioni sonore realizzate dal padre dagli anni ‘40 in poi in Europa e nel mondo, e le riprese effettuate dalla regista tra il 2010 e il 2011 con lui quasi novantenne. La memoria personale e la memoria collettiva si mescolano in un dialogo tra presenza e assenza. E’ questo il tema del documentario, prodotto da Indyca, Luce Cinecittà con Rai Cinema e distribuito dal Luce Cinecittà.