"Il dibattito sui migranti fa esplodere la polemica"

Voci a confronto su un tema più che mai attuale: diritti, migranti e frontiere, nell’incontro organizzato dal presidio dì Libera "Silvia Ruotolo" per sabato prossimo alle 18 al Centro Arzach di via del Casato. Ma voci che alzano polemiche perché fra gli ospiti, accanto a Duccio Facchini (direttore di Altreconomia) e Denny Castiglione (attivista di Mediterranea Saving Human), ci sarà il capogruppo della Lega Daniele Brunori, portatore di una visione sicuramente diversa. La sua presenza – si legge in un post Facebook di Libera – ha suscitato critiche, per cui l’associazione ha voluto fare chiarezza sottolineando di credere che "eventi di sensibilizzazione a cui partecipa solo chi la pensa come noi non bastino: non cambieremo le opinioni di chi la pensa in modo diverso, ma forse pianteremo piccoli semi".

La semplice divisione tra "noi e loro" poi non è utile e, in ogni caso, il tentativo è quello di promuovere un confronto "schietto, aperto e civile anche stando su posizioni lontanissime".

L’ospite della discordia, Brunori, intanto ringrazia: "Sono molto felice di partecipare a un dibattito su un tema così importante, tema sui cui è fondamentale confrontarsi anche tra chi ha posizioni diverse, per quanto credo siamo tutti uniti nella necessità di salvare vite. Ringrazio poi Libera per il ‘coraggio’ di invitarmi e promuovere un confronto democratico e aperto, in una città dove questo tipo di eventi sono rari".

Sandra Nistri