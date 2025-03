Il Cup va in tilt. Problema al software Prenotazioni nel caos

di Lisa Ciardi

Prenotazioni impossibili per prelievi, esami e prestazioni sanitarie. Ma anche disservizi e ritardi nelle prescrizioni delle ricette. I problemi, che sono durati almeno un paio di giorni, hanno riguardato il territorio dell’Asl Toscana Centro, ovvero le città , Prato e Pistoia e le relative province.

Tantissimi i cittadini che, dopo aver contattato il Cup per una prestazione, non sono riusciti a fare la prenotazione richiesta per un blocco al software di accettazione. Molti, come suggerito dagli operatori, hanno riprovato a chiamare in un secondo e in un terzo momento, ma in molti casi senza successo. "Il blocco del software di accettazione regionale sta facendo saltare da due giorni prelievi e prestazioni sanitarie – hanno denunciato ieri il capogruppo regionale di Forza Italia, Marco Stella, e il capogruppo empolese azzurro, Simone Campinoti -. Lo stop ha riguardato il software di accettazione, sia per le aziende sanitarie che per gli ambulatori in convenzione, creando forti disagi".

"Chiediamo di sapere – concludono – che cosa abbia generato il disservizio, che si sta ripetendo con troppa frequenza negli ultimi mesi". Secondo il racconto degli utenti infatti non sarebbe la prima volta che il sistema va in tilt: al contrario il disservizio si sarebbe ripetuto già più volte nelle settimane passate. Intanto, dopo una lunga giornata di proteste e lamentele, ieri sera sono arrivate le scuse di Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo regionale che fornisce materiali e attrezzature della sanità regionale.

"Si sono verificati disservizi al Cup nel territorio dell’Asl Toscana Centro, per un problema legato al software in uso – si legge nella nota -. Al riguardo Estar fa sapere di averne individuato la causa dopo un’attenta e complessa analisi. Il problema tecnico è stato originato dal sistema di calcolo del ticket. La direzione e tutto il personale delle tecnologie informatiche di Estar sono a lavoro per risolvere definitivamente la situazione, dopo aver messo in atto alcune soluzioni provvisorie per limitare quanto più possibile i disagi a cittadini e operatori".

Sempre Estar ha detto di aver risolto anche una serie di problematiche collaterali che si sono verificate a cascata, soprattutto nella giornata di martedì. In particolare i disservizi hanno interessato in questo caso le accettazioni di laboratorio e le prescrizioni delle ricette. Resta da vedere se oggi il sistema tornerà interamente e completamente in funzione o se ci saranno altri disagi.