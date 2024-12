Il corriere che porta la cultura a casa. Con Glovo da oggi si ordinano anche i libri

Non solo la spesa. Anche i libri arrivano a casa tramite i rider. La novità, che coinvolge anche la nostra città, nasce da un accordo siglato tra Glovo e Giunti al Punto. Oltre 30mila i titoli che possono raggiungere i fiorentini direttamente nelle loro abitazioni. Il capoluogo toscano rientra infatti tra le 15 città in cui il servizio è già attivo. Questo, dicono le società, "è solo l’inizio di un progetto ambizioso: entro pochi mesi, la copertura si estenderà ad altri 147 negozi della catena, raggiungendo i lettori in ogni angolo del Paese".

Il servizio di consegna a domicilio va richiesto con l’app Glovo: nella sezione ‘negozi’ è possibile trovare l’offerta di libri venduti da Giunti al Punto. A Firenze, il servizio è adesso disponibile nelle vicinanze delle librerie già attive. Si tratta della Giunti Odeon, della libreria di via de’ Guicciardini e di quella all’interno del centro San Donato, a Novoli. La collaborazione tra le due realtà nasce anche dalla considerazione che in Italia, al contrario di quanto si crede, "si legge sempre di più".

Secondo un’indagine realizzata lo scorso anno da Pepe Research per l’associazione italiana editori (Aie), il 74% degli italiani tra i 15 e i 74 anni ha letto almeno un libro a stampa, un e-book o ascoltato un audiolibro nei 12 mesi precedenti. "Con questa collaborazione - commenta Alberto Dolcetta, direttore Q-commerce and Brand Ads di Glovo Italia, - intendiamo trasformare il modo in cui le persone accedono ai libri. Grazie a Giunti al Punto, possiamo offrire un servizio che combina praticità e passione: basta un click per avere il proprio libro preferito velocemente e direttamente a casa, che si tratti di un bestseller o di un classico senza tempo".

E Jacopo Gori, direttore generale di Giunti al Punto: "Siamo contenti di poter essere ancora più vicini ai nostri lettori. Giunti al Punto è infatti la rete di librerie più diffusa in Italia e la nostra missione più importante è raggiungere sempre più persone. Iniziare la collaborazione con Glovo rafforza questo obiettivo e permette ai nostri clienti di migliorare ancor di più la relazione con le nostre libraie che potranno così consigliare la giusta lettura per ogni occasione: il libro da mettere in valigia la sera prima della partenza, una storia per trascorrere una serata o un weekend di relax o semplicemente un regalo da dover trovare all’ultimo momento".