Il Consorzio Vino Chianti protagonista a Vinitaly China

Firenze, 17 marzo 2025 - Il Consorzio Vino Chianti sarà tra i protagonisti di – Chengdu, in programma dal 21 al 24 marzo 2025, uno degli appuntamenti più importanti per la promozione del vino italiano nel mercato cinese. A testimonianza del ruolo di primo piano del Consorzio, il direttore Saverio Galli Torrini sarà il cerimoniere ufficiale dell’inaugurazione del Padiglione Italia, in programma il 21 marzo alle ore 11.15. Per celebrare l’apertura della manifestazione, il vino scelto per il brindisi inaugurale sarà proprio il Chianti, simbolo della Toscana nel mondo non solo a livello enologico, e nel corso dell’evento si svolgeranno due masterclass sulla denominazione con focus su Chianti Annata e Chianti Riserva. “È per noi un orgoglio essere i cerimonieri di Vinitaly Chengdu, un evento che si è ben affermato nel volgere di pochi anni e che rappresenta un’opportunità unica per il nostro Consorzio di rafforzare la presenza del Chianti in Cina, una delle economie più promettenti per il Made in Italy - dice Saverio Galli Torrini, direttore del Consorzio Vino Chianti –. Partecipare a questa manifestazione ci permette di consolidare relazioni con i professionisti del settore e continuare a far conoscere al pubblico cinese la qualità e la tradizione del nostro territorio. Il Consorzio Vino Chianti è impegnato a promuovere i nostri vini in Cina da oltre un decennio e la presenza a Vinitaly China rappresenta un ulteriore passo importante in questa direzione”. Il Consorzio Vino Chianti sarà presente a Vinitaly China – Chengdu con una selezione delle sue migliori etichette, testimoniando il valore di un vino che continua a conquistare estimatori in tutto il mondo.