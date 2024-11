Il Consiglio comunale ricorda l'alluvione del 1966

Firenze, 3 novembre 2024 – Quella di domani, 4 novembre, è una data importante per Firenze. Si ricordano le vittime dell'alluvione del 1966 e quelle immagini di Valencia, della tragedia di questi giorni, ricordano per tanti aspetti ciò che successe a Firenze in quel drammatico 4 novembre. L'alluvione è un tema che verrà affrontato anche in Consiglio comunale, la cui seduta è prevista proprio lunedì. È prevista infatti una comunicazione in memoria dell'alluvione subito dopo i classici question time e le domande di attualità. Ci saranno testimonianze di quello che accadde nel 1966. Inoltre l'aula prevede la delibera, che sarà illustrata dall'assessora all'urbanistica Caterina Biti, sul Piano strutturale e Piano operativo.