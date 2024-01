Il Comune vende gli ex ambulatori medici . Parte l’asta pubblica per acquistare il complesso

Il Comune mette in vendita gli ex ambulatori medici di via Arrighetto da Settimello. L’asta pubblica per l’alienazione dei locali è fissata per il prossimo 21 marzo alle 11 nel palazzo comunale di Calenzano. Per poter partecipare all’asta è necessario far pervenire, in busta chiusa, al Comune di Calenzano in piazza Vittorio Veneto 12, un plico che riporti all’esterno la dicitura "Asta pubblica per l’acquisto del compendio immobiliare ex ambulatori medici posti in via Arrighetto da Settimello, n. 108 - Calenzano", entro le ore 10,00 del prossimo 21 marzo. Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre la scadenza. Il prezzo a base d’asta, per l’intero complesso immobiliare, è stabilito in 200mila euro e la cifra offerta dovrà essere almeno pari, o superiore, al prezzo a base d’asta: l’aggiudicazione avverrà al massimo rialzo. Non sono ammesse offerte al ribasso. Il complesso immobiliare in vendita è costituito da due unità immobiliari al piano terra di un fabbricato di due piani fuori terra, una a destinazione uffici e studi privati e l’altra a destinazione negozi e botteghe oltre a una unità immobiliare al piano seminterrato con accesso da resede carrabile a comune da via del Gufo con destinazione a magazzino.

Complessivamente le unità immobiliari al piano terra sono dotate di un’ottima illuminazione e aerazione e si presentano in un buono stato di manutenzione. Da tempo gli ambulatori, nel borgo più antico di Settimello, erano dismessi e nel luglio del 2022 erano stati inaugurati i nuovi ambulatori in via Cioni, in un punto decisamente più accessibile. L’avviso pubblico dell’asta, insieme alla relazione tecnica e al modulo per la presentazione della domanda, può essere consultato sul sito Internet del Comune di Calenzano.

