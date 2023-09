Il Comune di Sesto assumerà 2 giardinieri per la cura del verde pubblico

A volte ritornano e, in questo caso, il ritorno è gradito. Spariti da molto tempo dalla pianta organica del Comune infatti torneranno ad operare nelle aree verdi del territorio alcuni giardinieri comunali: ciò sarà possibile grazie a un concorso per l’assunzione a tempio pieno e indeterminato di sette giardinieri indetto dai Comuni di Signa, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Vaglia. Per quanto riguarda Sesto le figure cercate sono due mentre tre posti saranno per Signa, uno per Lastra a Signa e uno per Vaglia. Campi e Scandicci, invece, non prevedono assunzioni a breve ma si riservano di attingere in futuro alla graduatoria. Le domande potranno essere presentate entro il 9 ottobre.

"Dopo tanti anni, il nostro Comune torna ad assumere direttamente i giardinieri – sottolinea l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi -. Si tratta di uno degli impegni qualificanti del nostro mandato per quanto riguarda la gestione del verde che, accanto agli affidamenti a ditte specializzate, pensiamo debba prevedere la presenza di figure in grado di offrire competenze e continuità ai diversi interventi di volta in volta programmati. Questa decisione segna anche un’inversione di tendenza per quanto riguarda il ricorso talvolta eccessivo alle esternalizzazioni. I giardinieri rappresenteranno un valore aggiunto e saranno fondamentali per dare risposte puntuali sul campo e orientare meglio e con maggiore efficienza il lavoro di gestione del verde".

In particolare, come accadeva in passato, l’opera dei giardinieri potrà essere preziosa per rispondere a segnalazioni su problemi di manutenzione di piante e giardini pubblici.

"Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Signa all’indirizzo https:www.comune.signa.fi.ititnews1592410?type=3. Fra i requisiti richiesti l’età non inferiore a 18 anni, il diploma di scuola media superiore in materie agrarie o agrotecniche o il diploma di scuola media inferiore insieme a qualifica di operatore del verde o vivaista o di operatore forestale.

Sandra Nistri