Il Comune attiva l’Alert System

Il Comune di Campi ha attivato ‘Alert System’, il servizio di informazione telefonica per comunicare direttamente con i cittadini in merito a eventuali criticità legate al maltempo, eventi naturali e ogni altra notizia che abbia la necessità di raggiungere rapidamente il più ampio numero possibile di persone. Inserendo inoltre l’indirizzo al momento della registrazione, sarà possibile ricevere notizie specifiche relative alla zona indicata. Anche coloro che sono già iscritti ai vari canali informativi del Comune (WhatsApp, Newsletter, Sms) dovranno ripeterla anche al nuovo servizio cliccando al link: https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/alertsystem. E’ gratuito e sarà possibile cancellarsi in ogni momento cliccando sull’apposito tasto presente nella pagina dove ci si è iscritti.

P.F.N.