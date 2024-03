Il compleanno della Gdf e il valore dell’economia

La valorizzazione dell’economia toscana: la tutela dei distretti industriali è stato il tema dell’evento di apertura del programma delle celebrazioni inToscana del 250° anniversario della fondazione della Guardia di finanza nel salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio organizzata in collaborazione con la Regione Toscana e il Comune di Firenze. Al centro del convegno il valore strategico dell`economia della regione e il ruolo che la Gdf assume a tutela dell`economia legale nei distretti produttivi della Toscana, per una maggiore consapevolezza degli effetti negativi di ogni forma di illegalità economica. "Ogni finanziere - ha ricordato il generale Cuneo, comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Gdf (foto) - è chiamato a contribuire alla sicurezza economica e finanziaria della Nazione per tutelare i contribuenti, gli imprenditori, i professionisti, i cittadini e supportare lo sviluppo della Toscana".