Il Comitato dei Cento assegna i premi: "In onore dell’Italia che ci onora"

"In onore dell’Italia che ci onora".

Tra le attività annuali del Comitato dei Cento, presieduto da Maria Oliva Scaramuzzi, c’è l’assegnazione di questo riconoscimento, "con la consegna dei premi ad importanti e particolari realtà nazionali, selezionate e votate dall’assemblea a personaggi che hanno saputo onorare settori della vita italiana.

Ieri pomeriggio, nel corso di una cerimonia che si è svolta all’Accademia dei Georgofili, che ospita l’ evento da varie edizioni, sono stati premiati i protagonisti di questa edizione.

I nomi scelti sono: l’architetto Marco Casamonti, socio fondatore, che ritirerà il premio per Archea Associati, che tra le recentissime per ha realizzato, il Viola Park a Firenze, ritenuto un’eccellenza, tra i centri sportivi più importanti a livello internazionale; Fondazione Sylva, con il suo presidente Luigi de Vecchi, con gli efficaci progetti d’imboschimento per combattere i cambiamenti climatici; Elisabetta Fabri, presidente e Ceo del Gruppo Starhotels, prestigioso gruppo alberghiero italiano nel mondo; Giuseppe Cicero, docente in Italia ed all’estero ed innovatore nel campo delle cellule staminali, nell’odontoiatria 4.0.

Tutte realtà prestigiose in fortissima espansione, "che portano, con onore, nel mondo il nome del nostro amato paese l’ Italia".

Il Comitato dei Cento nè nato nel 1996 dalla volontà della fondatrice Serena Zavataro Triglia e dal Consiglio Direttivo del Premio Firenze Donna, allo scopo di promuovere iniziative volte a meglio far conoscere e onorare settori della vita italiana particolarmente efficienti e meritevoli.

"La nostra Italia è stata sempre, nella Sua storia - afferma la presidente Oliva Scaramuzzi –, madre di artisti, imprenditori, personaggi importanti che ne hanno portato il nome in giro per il mondo, ed il Comitato dei Cento crede fermamente che questo sia assolutamente degno di essere manifestato e conosciuto e che sia giusto ripartire parlando anche e soprattutto di ciò che funziona, che va bene e che merita rilievo e riconoscimento" (nella foto un momento della premiazione).

O.Mu.