Il Cherubini nel mirino. Ladri al Conservatorio per due notti di fila: "Patrimonio a rischio"

Per due notti consecutive si sono introdotti all’interno del Conservatorio “Luigi Cherubini”, in pieno centro, nella sede di via Belle Arti. E hanno saccheggiato tutto quello che hanno potuto, danneggiando e mettendo a soqquadro l’intero istituto.

L’intrusione, su cui indaga la polizia, è avvenuta nel giorno di Pasqua e il successivo giorno di Pasquetta, forzando l’ingresso. Una volta all’interno, i ladri hanno scassinando le macchinette distributrici situate nell’area di accoglienza, prelevando circa 160 euro. Hanno poi raggiunto gli uffici amministrativi. Per entrare sono stati costretti a sfondare le porte per poi rovistare e portare via alcuni computer portatili, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

"Un doppio episodio – ha detto la presidente del Cherubini Rosa Maria Di Giorgi – che turba la quotidianità dell’Istituto e la sua comunità. Un atto grave che infrange la serenità e ostacola l’andamento di una delle Istituzioni culturali e formative più importanti del nostro Paese".

Il sistema d’allarme è regolarmente entrato in funzione, attivando l’intervento della sorveglianza privata, ma ciò non è bastato a impedire l’azione dei malviventi, che sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo.

L’Amministrazione del Conservatorio ha immediatamente sporto denuncia e le autorità competenti stanno attualmente analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, al fine di individuare i responsabili.

La presidente Di Giorgi insieme al direttore Giovanni Pucciarmati, esprimendo preoccupazione e amarezza per l’accaduto, hanno sottolineato che, oltre al danno materiale, "il furto ha avuto ricadute sul clima di lavoro e sulla normale attività didattica e amministrativa con la violazione degli spazi che ha generato un senso di vulnerabilità, colpendo un luogo che quotidianamente accoglie centinaia di studenti, docenti e personale impegnati nella promozione della cultura e dell’arte musicale".

L’episodio apre interrogativi sul sistema di sorveglianza attualmente in uso e sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza. Il Conservatorio “Cherubini” custodisce, infatti, un patrimonio di inestimabile valore storico e artistico spartiti e strumenti musicali antichi, manoscritti, libri rari, carteggi, opere d’arte e documenti che rappresentano non solo la memoria dell’Istituto, ma un bene culturale di rilevanza internazionale.

"Il Conservatorio ha già avviato una revisione complessiva dei protocolli di sicurezza e delle dotazioni di sorveglianza – proseguono i rappresentanti dell’istituto –, con l’obiettivo di tutelare più efficacemente i propri spazi e il patrimonio qui custodito. L’Istituzione intende procedere con determinazione affinché simili episodi non possano più verificarsi a danno di un punto di riferimento della formazione e della produzione musicale italiana, che riafferma con forza la propria missione educativa e culturale e il proprio impegno nel garantire un ambiente sereno, sicuro e protetto per l’intera comunità accademica".

Olga Mugnaini