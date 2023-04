Il centro rinasce grazie ai cittadini

Obiettivo dichiarato del progetto, lanciato nei mesi scorsi, quello di rivitalizzare il centro cittadino che, da tempo, non rappresenta più il salotto buono del Comune. Ma anche connettere l’area più centrale e ‘storica’ del territorio sestese con la zona universitaria, polo di eccellenza addirittura mondiale ma, da sempre, con pochi legami e collegamenti con il restante tessuto urbano. Il tutto attraverso un percorso partecipativo che coinvolga principalmente residenti e fruitori delle due aree e dei loro servizi. Il progetto "Concentriamoci - Insieme verso la Rigenerazione Urbana del centro e dell’ area del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino", realizzato dal Comune di Sesto con il supporto metodologico di Confesercenti Firenze, Proges, Innovazione e Sviluppo e Sociolab, dopo la già avvenuta istituzione di una cabina di regia con la partecipazione di associazioni, università e realtà locali, giunge ora ad una fase successiva con il coinvolgimento diretto dei cittadini che potranno condividere aspettative, percezioni e idee per il futuro del territorio grazie a tre diversi punti d’ascolto allestiti in aree diverse della città. Le postazioni mobili itineranti, in particolare, saranno realizzate in punti nevralgici e frequentati del territorio: il mercato, il Campus e la biblioteca. La partecipazione è aperta a studentesse e studenti, abitanti, lavoratrici e lavoratori e a tutte le persone che a Sesto vivono, transitano, fanno acquisti, utilizzano un servizio, trascorrono una parte del tempo libero. Chiunque voglia potrà passare ai punti di ascolto dove, con il supporto delle facilitatrici e dei facilitatori di Sociolab, potrà dare indicazioni per "disegnare" rapidamente il proprio profilo di utente e contribuire a scrivere le strategie della Sesto Fiorentino di domani.

Le indicazioni saranno fornite rispondendo ad alcune domande relative tra l’altro, all’uso degli spazi della città, ma soprattutto a quali funzioni si vorrebbero trovare prima di ogni cosa nel centro cittadino. Le postazioni di "Concentriamoci" sono fissate oggi dalle 15.30 alle 18.30 alla Biblioteca Ernesto Ragionieri domani dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 17.30 nel Campus dell’area del Polo Scientifico e il prossimo sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 tra le bancarelle del mercato in Piazza Vittorio Veneto (nei pressi della statua).

Sandra Nistri