Il Casellina riparte da Falco. Bassi eletta vicepresidente

FIRENZE - Novità importanti per il Casellina calcio. Dopo dodici anni Giovanni Bellosi lascia la massima carica societaria. Il nuovo presidente è Matteo Falco, già vicepresidente della società da oltre un decennio; al suo posto è stata eletta vicepresidente Simona Bassi. Inoltre il consiglio direttivo ha assegnato l’incarico di delegato alla scuola calcio ad Alessio Pozzato. Il nuovo direttore sportivo del settore giovanile sarà Claudio Latini, che ha maturato negli anni esperienze come allenatore in sodalizi professionistici. E in questo ruolo sarà coadiuvato da Andrea Fiani. Conferme negli altri settori: Angelo Crescenzo, responsabile della scuola calcio; Pasquale Zebi, referente del settore femminile; Daniele Manetti coordinatore Juniores. Incarico di responsabile dell’impianto a Beppe Bartolozzi.

Queste le parole dell’ex presidente Giovanni Bellosi: "Al fine di favorire un rinnovamento nell’amministrazione della società ho deciso di rassegnare le dimissioni. Rimango comunque legato ai colori del Casellina, garantendo il mio impegno come consigliere e socio. Ringraziando l’intero gruppo direttivo, gli allenatori, i tanti tesserati e le loro famiglie, insieme ai tifosi e a tutti coloro che ci sono vicini, per la fattiva collaborazione ricevuta durante il mio mandato durato dodici anni. Lascio la presidenza ma non la società che per me è una seconda casa. - continua Bellosi - Rimango consigliere e sostenitore, continuerò a essere il tifoso biancorosso numero 1. Nessuno scossone, andiamo in continuità con la presidenza di Matteo Falco, da sempre mio vicepresidente, imprenditore capace e dirigente calcistico competente che saprà far crescere ancora il nostro Casellina. Al suo fianco Simona Bassi, altra figura per noi molto importante che diventa la nuova vicepresidente. Sono felicissimo di questa soluzione, davvero la migliore possibile per il club".

