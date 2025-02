Il Carnevale Mugellano torna con sfilate e carri. E l’iniziativa si sdoppia

Torna il Carnevale mugellano, e stavolta sarà una doppia festa. Perfino tripla perché a Borgo San Lorenzo i carri allegorici gireranno per due volte, stamani e oggi pomeriggio. Il Carnevale raddoppia perché oggi sono due gli eventi: iniziano infatti i corsi mascherati a Dicomano, con bande musicali, carri in cartapesta, baby dance, mentre Borgo San Lorenzo è alla seconda domenica, anche se sette giorni fa fu una festa dimezzata in quanto solo trenini e barchette girarono intorno ai giardini di piazza Dante, a causa del tempo incerto. Anche nel capoluogo mugellano dunque quella di oggi è la prima sfilata completa, con i quattro grandi carri – uno nuovo di zecca – , musica, animazioni per bambini, tanti coriandoli e tanti, piccoli e grandi, in maschera. Ci saranno anche i carretti dei ragazzi del Palio borghigiano. Entrambi gli eventi, a Dicomano e a Borgo San Lorenzo, sono ad ingresso gratuito.

P.G.