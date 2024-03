"Il carcere di Sollicciano va abbattuto. Dentro la convivenza è impossibile. Gli episodi di violenza lo confermano"

Il carcere di Sollicciano deve essere "abbattuto e dismesso. Non risponde ad alcuno dei requisiti e delle finalità della Costituzione". Lo sostiene, e non da oggi, il Garante dei detenuti della Toscana, avvocato Giuseppe Fanfani, intervenendo a seguito dell’aggressione a un agente della polizia penitenziaria, sequestrato e minacciato con un punteruolo il 25 marzo, poi liberato con difficoltà. Nel definire "gravissimi i fatti accaduti", Fanfani esprime piena solidarietà al personale di polizia penitenziaria, ma avverte: "Occorre guardare al problema nel suo insieme perché episodi di questo tipo sono frutto di una situazione di incivile, reciproca convivenza. Non saranno gli ultimi". "Sollicciano è solo un bell’esempio di architettura" ma "come struttura carceraria è inadeguata e fuori dal tempo. La convivenza è difficilissima e le strutture di sostegno e rieducazione sono quasi del tutto assenti".