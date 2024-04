Il cappello più bello per Corri La Vita: ecco tutte le vincitrici

Tra purosangue e cappelli d’autore, all’insegna della beneficenza, ieri all’ippodromo del Visarno ’Cesare Meli’ si è svolta un’altra bellissima edizione della Corsa dell’Arno. Insieme alla corsa al galoppo più longeva d’Italia, si è tenuta la nona edizione de ’Il cappello più bello per Corri La Vita’, evento organizzato da Sanfelice in collaborazione con il consorzio Il Cappello di Firenze. Tre le categorie del concorso: la Junior, che premiava simpatia, fantasia, creatività, spigliatezza nel portare il cappello ha visto trionfare le giovani Giulia, Anna e Sofia; nella categoria Originalità sono state premiate Sara Quercioli Lina Nasprato e Giovanna De Palma. Nella categoria Eleganza, dove a farla da padrone sono state la raffinatezza e l’accoppiata cappello-abito, i premi sono andati a Olivia Turchi, Daniela Liccardi e Ilaria Vannucchi. In giuria le giornaliste Olga Mugnaini e Loredana Ficicchia e i rappresentati del consorzio del Cappello, Daniela Meucci e Francesca Frasconi. A consegnare i premi sono state Eleonora Frescobaldi, presidente di ’Corri La Vita’ ("orgogliosa di poter destinare ciò che ci viene donato a progetti concreti di aiuto e sostegbno alle donne impegnate nella lotta contro il tumore al seno") , e Laura Meli della Sanfelice. Madrina della giornata è stata Miss Italia 2022, Lavinia Abate. Presenti all’evento anche il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, il direttore generale per l’ippica del Masaf Remo Chiodi e il sindaco Dario Nardella. "Onorati di mettere le nostre creazioni in questa giornata di sport e di eleganza, contribuendo con il nostro saper fare alla raccolta fondi per Corri La Vita Onlus" ha dichiarato Alessio Marzi, presidente del consorzio Il Cappello di Firenze.