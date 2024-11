’Il canto delle cose’ Brancale presenta le sue poesie

Questo pomeriggio (ore 18) al Circolo Arci di Bivigliano (via della Vecchia Scuola 48), è in programma l’incontro con l’autore Michele Brancale in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, la raccolta di poesie bilingue ’The Singing of Things’ ( Gradiva Publication). Si tratta di un’antologia composta da testi da cinque raccolte precedenti e due sezioni di inediti (da una parte ‘Ciudad Juarez’, ‘Aldo Moro’, ’M’, ‘Su un barcone nel Mar Mediterraneo’, ‘Dio è il più grande e non implode’, dall’altra sei liriche ispirate da altrettante canzoni come omaggio ai cantautori statunitensi, da Browne, a Joel e Springsteen). La traduzione è di Irene Marchegiani, autrice e docente di Lingua e Letteratura italiana alla California State University, firma l’introduzione lo scrittore Plinio Perilli. Nell’occasione sarà proposta al pubblico anche la raccolta ’L’apocrifo nel baule’ (Passigli Poesia). L’iniziativa è il primo appuntamento della rassegna ’Un mondo dentro un libro’.