Il cantautore Gianni Salamone presenta il nuovo album al Florida

"C’è stato un periodo lungo un mese o poco meno, durante il quale scrivevo una canzone al giorno. Fatta, finita. Strofe, ponti e ritornelli. Musica e parole. Lo racconto anche in un brano dell’album: bisogna stare in connessione con questa forma di energia, questo fiume creativo nel quale tutti possono andare a pescare". Parola di Gianni Salamone, il cantautore fiorentino che stasera (ore 21) al Teatro Cantiere Florida presenta il nuovo album "La mia verticalità" in un evento speciale per "Materia Prima Festival". L’appuntamento live porterà sul palcoscenico l’omonimo concept-album di dodici tracce, il secondo da solista di Salamone: un’ora e un minuto di contaminazioni musicali e testi che rimandano ad atmosfere senza tempo, al di là di mode e generi. Un album pop, rock, folk e cantautoriale, 12 brani dove spesso le parole si fanno da parte per dare ampio spazio alla musica. Accanto a lui 18 musicisti, tra cui il celebre jazzista Nico Gori al clarinetto e sassofono. E poi Simone Papi alle tastiere, Giacomo Guatteri alla chitarra, Michelangelo Salamone al piano, Sandro "Martello" Rovai alla batteria, Pietro Zini al basso, Diletta Landi e Gianmarco Contini backing vocals, Giada Moretti al sax, Verticaliti Meum Quartet Ensemble agli archi – Emma Lanza e Francesca Bing al violino, Rita Urbani alla viola, Petru Horvat al violoncello – e Three Women And A Man Chorus Quartet ai cori, con Anna Bindi, Fiamma Ciampi, Kaaj Tshikalandand e Piero Bindi.

B. B.