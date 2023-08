Il cane Viola colpisce ancora Scovati 60 grammi di hashish in zona Fortezza da Basso

Viola ancora a segno. La cagnetta del nucleo cinofilo della polizia municipale grazie al suo fiuto ha scovato oltre un etto e 60 grammi di stupefacente. È accaduto venerdì mattina in zona Fortezza da Basso. Nel primo tratto della pista ciclabile che da via Spadolini scende verso viale Strozzi, Viola ha segnalato la presenza di droga (foto). E infatti, interrato lungo la siepe di delimitazione, hanno trovato un involucro di materiale plastico azzurro nascosto. All’interno 3 frammenti di hashish, avvolti in plastica trasparente, del peso complessivo di oltre 160 grammi. La droga è stata sequestrata.