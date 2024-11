Il calendario del Corteo Storico per Milano 25 onlus

Il calendario del Corteo Storico di Pontassieve, annuale appuntamento con la cittadinanza e tradizionalmente finalizzato a progetti di beneficenza, devolverà quest’anno il ricavato delle offerte a Milano 25 onlus di Caterina Bellandi conosciuta come "Zia Caterina Taxi Milano 25?. Anche quest’anno il Corteo Storico di Pontassieve ha realizzato il suo calendario con protagonisti i suoi figuranti insieme ad alcuni amici dell’associazione, immortalati dal fotografo Palmiro Stanzucci. Una consuetudine che va avanti ormai da tredici anni e che ogni anno sceglie un tema diverso e "sposa" un progetto di solidarietà e beneficenza. Quest’anno il ricavato delle vendite, ad offerta libera, andrà a sostenere Zia Caterina, la tassista allegra e contagiosa che, insieme al suo taxi super colorato e pieno di meraviglie, dona serenità ai bambini malati e alle loro famiglie."Non solo impegno sulla storia e sulle tradizioni del territorio, ma anche grande impegno e sostegno in ambito sociale – ha detto il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni – Anche quest’anno rinnoviamo il nostro sostegno a questa attività del Corteo, al suo presidente Alessandro Sarti ed a tutti i suoi volontari. Insieme a tanti amici, rappresentanti delle istituzioni, ci siamo spesi mettendoci la faccia per chi, come Caterina, offre un aiuto concreto agli altri". "Un’iniziativa splendida che tiene insieme l’identità di un territorio con aspetti di solidarietà – ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – e il calendario valorizza l’impegno di Zia Caterina che è un angelo per tutti noi, nel saper accompagnare e aiutare famiglie e bambini che soffrono. Spesso la politica non è all’altezza di quello che Caterina fa ogni giorno, le voglio dire grazie" ù

Leonardo Bartoletti