Il calcio storico cerca sponsor. Pubblicato il bando del Comune per trovare nuovi partner

ll Comune di Firenze ha pubblicato un bando per la ricerca di soggetti interessati alla sponsorizzazione del Torneo di Calcio Storico Fiorentino edizione 2024. Le sponsorizzazioni per le quali si possono presentare offerte sono di varie tipologie e, in base alla sponsorizzazione per la quale si intende presentare un’offerta, sono previste due diverse scadenze per la presentazione delle candidature: lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 13.00 oppure lunedì 25 marzo 2024 alle ore 13.00.

Gli operatori economici potranno presentare richieste di chiarimenti relativi alla presente procedura, mediante pec da inviarsi all’indirizzo mail: [email protected] , entro e non oltre il giorno 22 gennaio. Le risposte a tutte le richieste di chiarimento formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il 29 gennaio 2024