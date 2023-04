Il calcio giovanile in Italia

In ‘Dadieci’ sono citate varie squadre giovanili fiorentine di calcio (inventate) come il Rapid Ripoli (di Bagno a Ripoli), il Manzo Team, l’All Star Arcetri, i Galli di Greve. Il romanzo di Saschia Masini s’ispira a una realtà sportiva che in Italia ha grandi numeri dato che secondo le statistiche 833.000 ragazzi praticano il calcio giovanile nel nostro Paese. In Italia i campionati di calcio giovanile prevedono diverse categorie in base all’età dei giocatori. Si va dal campionato Pulcini Under 11 (senza classifica finale perché ritenuta non formativa) al Campionato Primavera Under 19, cui partecipano le squadre giovanili delle società di Serie A, Serie B e Serie C.

I ragazzi che passano dalla Primavera alla prima squadra sono meno del 10% (ben al di sotto di Francia e Spagna). Per questo aspetto la squadra dell’Atalanta è un esempio da seguire, con un terzo dei giovani della prima squadra cresciuti nel vivaio: facendo crescere i ragazzi infatti si possono ottenere migliori risultati sia per i club che per la Nazionale. In particolare oggi in Toscana ci sono 68 ‘Scuole di calcio d’Elite’ riconosciute dalla F.I.G.C. in quanto scuole calcio che tutelano i ragazzi, valorizzandoli.