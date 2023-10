Il bosco didattico arriva anche alla primaria Anna Frank

Firenze, 17 ottobre 2023 – Un bosco didattico anche alla primaria Anna Frank, nel quartiere 4. Stamattina nel giardino della scuola sono state messe a dimora trenta piante. Il progetto rientra nelle iniziative educative di Unicoop Firenze per gli studenti toscani.

All’iniziativa di questa mattina erano presenti i bambini e gli insegnanti della scuola primaria, e poi il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni e la presidente della sezione soci Coop di Firenze sud ovest Cristina Zocchi.

Dedicate ad affrontare tematiche attuali ed urgenti come ambiente, solidarietà, cultura e benessere, le proposte educative Unicoop Firenze propongono anche quest’anno il progetto dei boschi didattici realizzati nelle scuole toscane, in collaborazione con il Comune e la locale sezione soci Coop, per trasformare l’area verde intorno alla scuola in un laboratorio di biodiversità: dopo la piantagione di questa mattina, il percorso vedrà interagire i bambini della scuola con il bosco, con l'obiettivo di sviluppare una sensibilità sul tema ambientale e di accompagnare la crescita con attività didattiche e ricreative sviluppate dentro questo nuovo spazio verde.

"Anche quest'anno la Festa dell'Albero Q4 parte con un nuovo bosco didattico che prende vita in una una delle belle e vivaci scuole primarie del nostro quartiere. Ringraziamo di cuore Unicoop Firenze che ci aiuta a sviluppare una grande occasione di educazione ambientale e di costruzione di comunità. L'obiettivo condiviso è realizzare una città sempre più verde”, ha detto Dormentoni.