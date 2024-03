Il borgo maremmano. Le Case del malcontento

"Le Case del malcontento", è uno spettacolo prodotto da Murmuris e Atto Due ispirato all’omonimo romanzo di Sacha Naspini che arriva per la prima volta in teatro oggi e domani alle 21.00 al Cantiere Florida. Nell’ambito di Materia Prima Festival, evento dedicato al panorama teatrale e performativo contemporaneo col sostegno e il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze. Sul palco Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Francesco Mancini e Roberto Gioffré – diretti da Simona Arrighi che insieme a Luisa Bosi firma anche la drammaturgia. Un microcosmo di personaggi che sembrano essere lì da sempre e per sempre, che ci somigliano ma che al contempo sono universali e lontanissimi. "Le Case" è una ballata di festa che li segue mentre narrano le vicende terribili di cui si fanno sì protagonisti, ma sempre inconsapevoli, in un universo sospeso tra il reale e il fantastico, metafora della nostra parte più oscura.

"Sembra di essere dentro una nuvola, la nebbia ha questa cosa di farmi sentire come se neanche esistessi… Potresti sgozzare un cristiano e non ti vedrebbe nemmeno l’occhio di Dio". Così viene descritto da Naspini il paesaggio de Le Case – racconta la produzione – ed è proprio quest’atmosfera umida, pericolosa, soffocante che ci interessava tratteggiare e da dove volevamo prendessero vita i nostri protagonisti. Era necessario far emergere le voci degli altri, degliabitanti, dei complici di queste vicende per raccontare le dinamiche oppressive e violente di questacomunità. Ecco allora l’idea di un coro composto dagli abitanti del paese, onnipresenti e testimoni delle tragedie personali.