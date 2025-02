Il bilancio? È partecipato: "Al voto tanti progetti"

Entra nel vivo il percorso del bilancio partecipativo: il 4 marzo alle 18 in Consiglio saranno presentati i progetti votabili da tutti i cittadini con più di 16 anni. Chi vince, diventa realtà.

Assessore al bilancio Francesco Martini, cosa è il bilancio partecipativo e perché è importante? "È uno strumento che permette ai cittadini di decidere direttamente come destinare una parte delle risorse del Comune, fino a 20mila euro. Chiunque può presentarlo; gli altri votarlo. È importante perché garantisce una gestione inclusiva e vicina ai bisogni reali del territorio. Dopo l’approvazione del regolamento, abbiamo aperto la fase di raccolta delle proposte da parte della cittadinanza: hanno messo nelle nostre mani i loro piccoli sogni nel cassetto per il territorio, portandoci 13 idee progettuali. Per essere il primo territorio nella zona che sperimenta lo strumento, è un numero che denota una grande voglia di partecipare".

I progetti ammessi cosa riguardano? "Si parla di tante cose diverse e di esigenze sfaccettate. Un’area attrezzata per le biciclette a Troghi, la pavimentazione dell’ex-asilo di Torri, uno sulla conservazione e il rinnovamento di cippi e targhe memoriali, una nuova area giochi al circolo di Rosano, alcuni investimenti sull’area cani di Cellai, una guida per promuovere il territorio dal punto di vista naturalistico e un’area verde attrezzata nella zona delle scuole sul capoluogo".

E i progetti esclusi o ammessi con limitazioni? "Il bilancio partecipativo permette di finanziare solo progetti che non abbiano caratteristica di servizio, che interessino proprietà comunali e siano coerenti col budget a disposizione. Questo ha portato la commissione tecnica a escludere alcuni progetti e parti di alcuni ammessi. Ma tutte le idee raccolte tra i cittadini, che passino dal voto o meno, sono un’occasione per orientare le nostre priorità amministrative".

Ora si va al voto. "Dal 4 per due settimane il voto sarà aperto agli uffici del Comune. Nel fine settimana l’urna si sposterà sul territorio, a Troghi, Rosano e Torri. Dopo la fase di voto l’idea vincitrice verrà subito finanziata. Già da ora posso dire che il bilancio partecipativo può diventare uno strumento da proporre su base annuale per il nostro Comune".